Кокорин высказал позицию по конфликту России и Украины
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался по поводу специальной военной операции России на Украине.
«По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Поэтому, наверное, лучше считать, что меня это не касается. Как вы знаете, моё дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть», — заявил Кокорин в интервью Footmercato.
Александр Кокорин забил два гола в матче 20-го тура чемпионата Кипра с «Аполлоном». «Арис» победил со счётом 3:1. В первом тайме форвард поразил ворота соперника после грубой ошибки обороны «Аполлона», а во втором реализовал пенальти. Кокорин забил семь мячей в текущем сезоне и поднялся на четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра.
Новость по темеКокорин высказал позицию по конфликту России и Украины
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