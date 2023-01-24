Кокорин высказал позицию по конфликту России и Украины

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался по поводу специальной военной операции России на Украине.

«По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Поэтому, наверное, лучше считать, что меня это не касается. Как вы знаете, моё дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть», — заявил Кокорин в интервью Footmercato.

Александр Кокорин забил два гола в матче 20-го тура чемпионата Кипра с «Аполлоном». «Арис» победил со счётом 3:1. В первом тайме форвард поразил ворота соперника после грубой ошибки обороны «Аполлона», а во втором реализовал пенальти. Кокорин забил семь мячей в текущем сезоне и поднялся на четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра.