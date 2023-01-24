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Андрей Канчельскис: поверьте, в скором будущем молодёжную сборную России вернут после бана

Андрей Канчельскис: поверьте, в скором будущем молодёжную сборную России вернут после бана
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Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился мнением об исключении молодёжной сборной России из всех международных соревнований.

«Поверьте мне, в скором будущем юниорскую и молодёжную сборные России вернут после бана и допустят до участия в турнирах. Не знаю, как с основной сборной, но юниорские и молодёжные — допустят. Ничего нового больше не скажу. Нужно ждать и терпеть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.

Как выступали хозяева предыдущих ЧМ

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