УЕФА заинтересован в снятии бана с России. Начать могут с юношеских и женских команд

На встрече между Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) и Российским Футбольным Союзом (РФС) руководство европейского футбола заверило российскую делегацию, что считает РФС членом семьи УЕФА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования. Не исключено, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд», — добавил источник «Чемпионата»
Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи с отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.
Как выступали хозяева предыдущих ЧМ:
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