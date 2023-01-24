Жена Алексиса Дуарте разместила фото со стадиона «Спартака»

Жасмин Алькарас, жена футболиста Алексиса Дуарте, разместила фото со стадиона «Открытие Арена». «Открытие» является домашним стадионом московского «Спартака».

На снимке видно, как на большом экране на стадионе видна надпись «Алексис Дуарте, добро пожаловать». Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Дуарте € 3,8 млн.

Всего за «Серро Портеньо» парагваец провёл 107 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи.



После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом». Игра состоится 5 марта.