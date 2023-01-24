«Спартак» объявил о переходе Дуарте
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Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте перешёл в «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Контракт между сторонами подписан до 2027 года. В составе парагвайской команды игрок дважды стал победителем чемпионата страны и получил опыт игры в Кубке Либертадорес. В сентябре 2021 года он впервые получил вызов в национальную команду Парагвая.
Ранее сообщалось, что о трансфере Дуарте изначально договорился «Бока Хуниорс».
После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом». Игра состоится 5 марта.
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