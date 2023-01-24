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Валерий Кечинов высказался о приобретении «Спартаком» защитников Дуарте и Тавареша

Валерий Кечинов высказался о приобретении «Спартаком» защитников Дуарте и Тавареша
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Бывший футболист Валерий Кечинов поделился мнением о приобретении «Спартаком» защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Вообще никакой информации нет по этим футболистам. Абсолютно не видел их в деле, даже нарезок никаких. Мне сложно как-то их оценивать. Но если взяли, то за ними наблюдали. Значит, должны быть соответствующего уровня. Ещё и молодые.

Я всегда говорил, тем более сейчас — нужно больше доверять своим ребятам, воспитанникам академии. Будем надеяться, что эти футболисты помогут «Спартаку» догнать «Зенит» и занять первое место», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой встрече после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом».

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