Дуарте будет выступать за «Спартак» под 4-м номером, Тавареш — под 20-м

Новички «Спартака» Алексис Дуарте и Томаш Тавареш определились с игровыми номерами. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Алексис выбрал в «Спартаке» 4-й номер, а Томаш — 20-й.

Дуарте — 22-летний центральный защитник из Парагвая. Ранее он выступал на родине за «Серро Портеньо», в составе которого дважды стал победителем чемпионата страны и получил опыт игры в Кубке Либертадорес. Алексис привлекался в сборные разных возрастов, а в сентябре 2021 года впервые получил вызов в национальную команду Парагвая.



Тавареш — 21-летний португалец, способный действовать на левом или правом фланге обороны. Томаш — воспитанник «Бенфики». До последнего времени права на игрока принадлежали лиссабонцам, при этом в прошлом сезоне он выступал в аренде за «Базель» под руководством Гильермо Абаскаля. У португальца есть большой опыт игры за сборные разных возрастов. Также он выступал в составе «Бенфики» и «Базеля» в еврокубках.



Контракт с Дуарте подписан до 30 июня 2027 года, а Тавареша — до 30 июня 2026-го с опцией продления на год в случае наступления определённых условий.