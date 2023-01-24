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Галтье: Неймар всё ещё не восстановился после травмы голеностопа, полученной на ЧМ-2022

Галтье: Неймар всё ещё не восстановился после травмы голеностопа, полученной на ЧМ-2022
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о проблемах с состоянием здоровья нападающего парижан и сборной Бразилии Неймара.

«Неймар повредил голеностоп на чемпионате и пытался справиться с этой проблемой. Когда он вернулся в клуб, то всё ещё чувствовал боль. Неймар прилагает массу усилий, чтобы полностью прийти в форму. Пока он не восстановил свою гибкость», — приводит слова Галтье Goal.com.

Напомним, сборная Бразилии с Неймаром дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2022. В 1/4 финала турнира бразильцы уступили национальной команде Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти). Чемпионом мира стала Аргентина.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

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