Источник: «Фонбет» перестал спонсировать «Химки»

Букмекерская компания «Фонбет» перестала спонсировать футбольный клуб «Химки». Об этом сообщает в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

«Фонбет» заключил спонсорское соглашение с командой летом 2022 года. Логотип компании был размещён на стадионе и игровой форме клуба. Планировалось, что так будет до конца сезона, и даже обсуждались планы по долгосрочной совместной работе. Однако на фоне скандалов вокруг «Химок» букмекерская компания решила прекратить сотрудничество. Упоминания «Фонбета» исчезли с официального сайта клуба.

На фоне финансовых трудностей «Химки» объявили о расторжении контрактов с рядом игроков. После 17 туров команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.