Невилл: то, что руководство «Тоттенхэма» не поддерживает Конте, — это миф

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о будущем главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте.



«Думаю, что «Тоттенхэму» очень повезло с Антонио Конте. Он привёл команду в Лигу чемпионов в прошлом сезоне, сделал то, что они хотели. И сейчас они всего в нескольких очках от места в Лиге чемпионов.



В каком клубе ему будет лучше, чем в «Тоттенхэме»? Они выступают в Лиге чемпионов, у них невероятный стадион. Конте заключил контракты со множеством игроков, он потратил £ 190 млн (около € 215 млн) за два трансферных окна. То, что руководство клуба его не поддерживает, — это миф. Думаю, стороны придут к соглашению, и Конте подпишет новый контракт с клубом», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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