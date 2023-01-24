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Де Дзерби — один из кандидатов на пост тренера «Ювентуса» в случае ухода Аллегри

Де Дзерби — один из кандидатов на пост тренера «Ювентуса» в случае ухода Аллегри
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Ювентус» в случае Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Daily Mail.

Итальянский специалист хорошо зарекомендовал себя после того, как возглавил «Брайтон» после ухода Грэма Поттера и сохранил клуб в борьбе за еврокубки. В недавнем интервью Роберто сказал, что скучает по итальянскому футболу, но пока не планирует возвращаться. Его контракт истекает в 2026 году. Наряду с Де Дзерби, «Ювентус» рассматривает кандидатуры главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте и экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Конте ранее работал в «Ювентусе», трижды выиграв с клубом чемпионат Италии.

«Ювентус» занимает 10-е место в Серии А. С клуба сняли 15 очков из-за финансовых нарушений.

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