Де Дзерби — один из кандидатов на пост тренера «Ювентуса» в случае ухода Аллегри

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Ювентус» в случае Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Daily Mail.

Итальянский специалист хорошо зарекомендовал себя после того, как возглавил «Брайтон» после ухода Грэма Поттера и сохранил клуб в борьбе за еврокубки. В недавнем интервью Роберто сказал, что скучает по итальянскому футболу, но пока не планирует возвращаться. Его контракт истекает в 2026 году. Наряду с Де Дзерби, «Ювентус» рассматривает кандидатуры главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте и экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Конте ранее работал в «Ювентусе», трижды выиграв с клубом чемпионат Италии.

«Ювентус» занимает 10-е место в Серии А. С клуба сняли 15 очков из-за финансовых нарушений.