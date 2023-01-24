Садио Мане приступил к индивидуальным тренировкам
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Нападающий «Баварии» Садио Мане вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба немецкого клуба. 30-летний сенегальский футболист тренируется по индивидуальной программе.
Напомним, Мане получил травму в начале ноября прошлого года в матче немецкой Бундеслиги с бременским «Вердером» (6:1). Позже нападающий перенёс операцию. Из-за травмы Мане не смог принять участие в чемпионате мира — 2022 в Катаре в составе национальной команды Сенегала.
Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года. В нынешнем сезоне сенегальский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. С 2012 года Мане вызывается в национальную команду Сенегала.
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