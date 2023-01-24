Кокорин рассказал, как прошла его адаптация в «Арисе»

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал о своей адаптации в кипрском клубе «Арис».

«Для меня адаптация прошла очень быстро, потому что команда уделяет этому большое внимание. Когда мне нужна помощь, приходит вся команда. Я говорю по-русски каждый день, говорю по-русски с тренером. Когда я был в Италии, языковая проблема в раздевалке стояла острее. Погода хорошая, я могу хорошо играть, всё идет хорошо.

Честно говоря, я счастлив, потому что, когда я приехал сюда, целью было заново открыть для себя удовольствие от стадиона. Хотелось продолжать играть, потому что в последние месяцы, когда я был в Италии, я не играл много. Мне нужно было играть с командой. У меня были мышечные травмы, надо было найти ритм, моё тело должно было восстановиться — а для этого нужно было играть. Тренировки — это хорошо, но мне нужен был дух соревнования. Когда я приехал сюда, в Лимасол, я смог играть быстро. Сыграл, по-моему, 12 матчей, так что я очень доволен этим. Теперь мы должны продолжать двигаться в этом направлении», — сказал Кокорин Footmercato.