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Франко Камоцци оценил трансферы Тавареша и Дуарте в «Спартак»

Франко Камоцци оценил трансферы Тавареша и Дуарте в «Спартак»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о приобретении красно-белыми защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«По поводу Тавареша у меня много сомнений. Зато Дуарте, как мне кажется, хороший игрок. Давайте посмотрим, сможет ли теперь «Спартак» составить конкуренцию «Зениту», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой встрече после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом».

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Дуарте € 3,8 млн.

Всего парагваец провёл за «Серро Портеньо» 107 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи.

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