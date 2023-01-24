Скалони — о Месси на ЧМ-2026: возраст — препятствие для всех, но хочется, чтобы он поехал
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о возможном участии аргентинского нападающего Лионеля Месси в ЧМ-2026.
«Он футбольный лидер, и когда он говорит, звучат правильные слова. И я никогда не видел, чтобы кто-то ещё передавал партнёрам по команде то, что передаёт он. Это невероятно. Я могу рассказать, объяснить, но это нужно почувствовать — то, что он передаёт, и то, с каким восхищением на него смотрят партнёры.
Он счастлив на поле и в футболке сборной. Возраст является препятствием для всех, в том числе и для него, но конечно, если он будет в составе, это многое нам даст. Я бы хотел, чтобы он поехал, а там посмотрим», — приводит слова Лионеля Скалони TyC Sport со ссылкой на Movistar Futbol.
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