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«Брайтон» предложил за украинца Матвиенко € 11 млн. «Шахтёр» хочет € 30 млн

«Брайтон» предложил за украинца Матвиенко € 11 млн. «Шахтёр» хочет € 30 млн
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Защитник украинского «Шахтёра» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «чайки» сделали официальное предложение в размере € 11 млн за игрока обороны. Указанная сумма далека от той, которую запрашивает украинская сторона — «горняки» хотят выручить за трансфер около € 30 млн.

Ранее сообщалось, что украинский футболист сейчас находится с семьёй в Лондоне, но это не связано с переговорами с «Брайтоном».

Напомним, недавно другой украинец из «Шахтёра», Михаил Мудрик, перебрался на Туманный Альбион. Он подписал соглашение с лондонским «Челси».

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видео:

Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило
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