Арестованы три фаната, скандировавших гомофобные кричалки на матче «Ливерпуль» – «Челси»
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Английская полиция арестовала фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки во время матча 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси» (0:0). Об этом сообщает Sky Sports.
Полиция Мерсисайда подтвердила, что 23-летний, 37-летний и 49-летний мужчины были арестованы «по подозрению в преднамеренных гомофобных оскорблениях, в результате которых другие лица могли испытать беспокойство, страх или душевные страдания».
После трёх не связанных друг с другом инцидентов два ареста произошли за пределами стадиона «Энфилд» и один — внутри спортивной арены. 37-летний мужчина был освобождён под залог и ожидает дальнейших расследований, а 23-летний и 49-летний мужчины будут присутствовать на добровольном допросе.
Новость по теме«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ
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