Арестованы три фаната, скандировавших гомофобные кричалки на матче «Ливерпуль» – «Челси»

Английская полиция арестовала фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки во время матча 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси» (0:0). Об этом сообщает Sky Sports.

Полиция Мерсисайда подтвердила, что 23-летний, 37-летний и 49-летний мужчины были арестованы «по подозрению в преднамеренных гомофобных оскорблениях, в результате которых другие лица могли испытать беспокойство, страх или душевные страдания».



После трёх не связанных друг с другом инцидентов два ареста произошли за пределами стадиона «Энфилд» и один — внутри спортивной арены. 37-летний мужчина был освобождён под залог и ожидает дальнейших расследований, а 23-летний и 49-летний мужчины будут присутствовать на добровольном допросе.