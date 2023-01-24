Роман Шишкин: решение УЕФА — это больше политические моменты. От нас ничего не зависит

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин отреагировал на информацию, что на встрече между Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) и Российским Футбольным Союзом (РФС) руководство европейского футбола заверило российскую делегацию, что считает РФС членом семьи УЕФА.

«Если до этого уже принято такое решение, то сейсас, наверное, всё ожидаемо. Ситуация в мире по отношению к нам не поменялась. В спорте — точно. Конечно, я слышал, что будут всякие апелляции. Но, как мне кажется, от нас ничего не зависит. Всё же это больше политические моменты», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи с отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.