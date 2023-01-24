Нойер — Тапаловичу: ты сформировал мой стиль игры. Успехов «Баварии» без тебя бы не было
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Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер обратился к Тони Тапаловичу, накануне отправленному в отставку с поста тренера вратарей мюнхенского клуба.
«Дорогой Тони, настал конец эпохи в «Баварии». Спустя 11 с половиной лет клуб покидает не только пионер современного вратарского дела, но и, прежде всего, невероятный человек. Все знают, что наших успехов не случилось бы без тебя. И последнее, но не менее важное: ты сформировал меня и мой стиль игры. Ты вывел меня на другой уровень. Я буду скучать по тебе!» — написал Нойер на своей странице в социальных сетях.
Напомним, мюнхенская «Бавария» набрала 35 очков в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.
Новость по темеТренер вратарей «Баварии» Тони Тапалович отправлен в отставку
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