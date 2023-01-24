Лингард: у меня есть киберспортивная команда, бренд одежды и медиакомпания в США

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард рассказал о жизни вне поля.

«Я всегда был активен вне поля. Мне всегда хочется знать, чем заняться дальше, каковы следующие шаги, во что я могу быть вовлечён и что могу сделать. У меня есть киберспортивная команда – я люблю игры. Есть свой собственный бренд, я люблю моду. У меня есть медиакомпания под названием One Touch Entertainment. Я просто хочу быть счастливым и делать то, что мне интересно.



Что касается инвестиций и бизнеса, то, конечно, я хочу наладить все для младших брата и сестры и для дочери, чтобы, когда они вырастут, у них было чем заняться. Моя медиакомпания базируется в Лос-Анджелесе, и именно там я хочу жить, когда закончу с футболом. Завершить карьеру в Америке? Думаю, да», — приводит слова Лингарда Goal со ссылкой на Diary of a CEO.