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Лингард: у меня есть киберспортивная команда, бренд одежды и медиакомпания в США

Лингард: у меня есть киберспортивная команда, бренд одежды и медиакомпания в США
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Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард рассказал о жизни вне поля.

«Я всегда был активен вне поля. Мне всегда хочется знать, чем заняться дальше, каковы следующие шаги, во что я могу быть вовлечён и что могу сделать. У меня есть киберспортивная команда – я люблю игры. Есть свой собственный бренд, я люблю моду. У меня есть медиакомпания под названием One Touch Entertainment. Я просто хочу быть счастливым и делать то, что мне интересно.

Что касается инвестиций и бизнеса, то, конечно, я хочу наладить все для младших брата и сестры и для дочери, чтобы, когда они вырастут, у них было чем заняться. Моя медиакомпания базируется в Лос-Анджелесе, и именно там я хочу жить, когда закончу с футболом. Завершить карьеру в Америке? Думаю, да», — приводит слова Лингарда Goal со ссылкой на Diary of a CEO.

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