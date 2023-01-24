Лингард: у меня есть киберспортивная команда, бренд одежды и медиакомпания в США

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард рассказал о жизни вне поля.
«Я всегда был активен вне поля. Мне всегда хочется знать, чем заняться дальше, каковы следующие шаги, во что я могу быть вовлечён и что могу сделать. У меня есть киберспортивная команда – я люблю игры. Есть свой собственный бренд, я люблю моду. У меня есть медиакомпания под названием One Touch Entertainment. Я просто хочу быть счастливым и делать то, что мне интересно.
Что касается инвестиций и бизнеса, то, конечно, я хочу наладить все для младших брата и сестры и для дочери, чтобы, когда они вырастут, у них было чем заняться. Моя медиакомпания базируется в Лос-Анджелесе, и именно там я хочу жить, когда закончу с футболом. Завершить карьеру в Америке? Думаю, да», — приводит слова Лингарда Goal со ссылкой на Diary of a CEO.
- 24 января 2023
-
22:48
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:13
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
21:55
-
21:45
-
21:42
-
21:33
-
21:32
-
21:22
-
21:05
-
21:05
-
20:52
-
20:45
-
20:39
-
20:35
-
20:35
-
20:28
-
20:20
-
20:04
-
20:01
-
19:53
-
19:39
-
19:31
-
19:28
-
19:20
-
19:20