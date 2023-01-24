Дмитрий Радченко: многие злые языки давно похоронили Глушакова, но это не так

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».

«Хорошо, что нашёлся клуб, который заинтересован в Денисе. Глушаков — опытный игрок, который неплохо выглядел, выступая за «Химки. Многие злые языки давно похоронили Глушакова, но это не так.



Рад, что Денис продолжает карьеру. Уверен, поможет «Пари НН» не только на поле, но и сможет сплотить команду в раздевалке», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в начале января Глушаков покинул «Химки». За подмосковный клуб Денис выступал с октября 2020 года по январь 2023 года. В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.