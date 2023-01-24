Александр Тарханов: белая карточка — интересная задумка. Не помешает футболу
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Бывший тренер «Спартака» и ЦСКА Александр Тарханов высказался об идее введения в футболе белых карточек.
«Белая карточка — интересная задумка. Поддерживаю новую задумку. Думаю, это правило никак не помешает футболу. Посмотрим, что получится в итоге. Правда, не понимаю, почему это впервые произошло в Португалии. Не назову их какой-то топовой лигой: там всего два хороших клуба — «Бенфика» и «Порту», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Впервые карточку белого цвета протестировали на матче женских команд в чемпионате Португалии. Судья показывает её за положительное поведение или хорошие поступки со стороны футболистов, тренеров и других участников матча.
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