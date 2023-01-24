Кварацхелия вернулся к тренировкам в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вернулся к тренировкам. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Кварацхелия приступил к индивидуальным тренировкам. Грузинский игрок пропустил матч 19-го тура итальянской Серии с «Салернитаной» из-за болезни. Матч состоялся 21 января и завершился победой «Наполи» (2:0). Главный тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти сообщал, что у футболиста был жар.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач.



«Наполи» занимает первое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков после 18 встреч. В 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанцы сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом».