Кварацхелия вернулся к тренировкам в «Наполи»
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вернулся к тренировкам. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Кварацхелия приступил к индивидуальным тренировкам. Грузинский игрок пропустил матч 19-го тура итальянской Серии с «Салернитаной» из-за болезни. Матч состоялся 21 января и завершился победой «Наполи» (2:0). Главный тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти сообщал, что у футболиста был жар.
В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач.
«Наполи» занимает первое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков после 18 встреч. В 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанцы сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом».
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