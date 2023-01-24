Тренер «Динамо» по физподготовке Хосе Пастор Верчили покинул клуб

Тренер «Динамо» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.
«Нам жаль расставаться с Пепе, ведь он зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня. Благодарим за ответственную работу и весомый вклад в успехи команды! Мы не прощаемся, а говорим: «До встречи», — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой команды.
Решение связано с личными обстоятельствами 44-летнего испанского специалиста, который работал в тренерском штабе бело-голубых с января 2020 года.
«Динамо» возобновит официальную часть сезона противостоянием с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России.
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