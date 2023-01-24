«Реал» рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на случай ухода Анчелотти в 2024 году

Мадридский «Реал» может пригласить бывшего игрока «сливочных» Хаби Алонсо после того, как нынешний главный тренер Карло Анчелотти покинет клуб. Об этом сообщает Sport.es.

Хаби Алонсо хорошо знает клуб, его структуру, философию и требования. Велика вероятность того, что он вернётся в «Реал», хотя конкретной даты, когда это произойдёт, нет. Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» заканчивается в 2024 году, и если соглашение по тем или иным причинам не будет продлено, Алонсо может стать его преемником. Также рассматриваются кандидатуры Зинедина Зидана, Рауля и Маурисио Почеттино. «Реал» внимательно следит за тренерской карьерой Хаби Алонсо. В данный момент он возглавляет леверкузенский «Байер», который занимает девятое место в Бундеслиге в сезоне-2022/2023.