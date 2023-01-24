Дмитрий Булыкин: Глушаков ещё может играть на высоком уровне и помочь «Пари НН»

Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в команду «Пари Нижний Новгород».

«Я не знаю финансовой стороны вопроса. Глушаков может проявить себя в «Пари НН» и на поле, и в раздевалке. Как всегда, многое упирается в финансовые вопросы. Но я верю, что Глушаков ещё может играть на высоком уровне и помочь команде», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в начале января Глушаков покинул «Химки». За подмосковный клуб Денис выступал с октября 2020 года по январь 2023 года. В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.