Валерий Кечинов: белые карточки в футболе необязательны. Хорошие дела всегда видны

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился своим отношением к идее введения в футболе белых карточек.
«Это какие-то формальности. Мне кажется, белые карточки необязательны. Хорошие дела всегда видны. Необязательно для этого вводить какие-то карточки. Воспринимаю эту идею без каких-то эмоций», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, впервые карточку белого цвета протестировали на матче 1/4 финала Кубка Португалии, в котором встретились женские команды «Бенфики» и «Спортинга». Это первая новая карточка в профессиональном футболе с момента появления жёлтых и красных карточек в 1970 году. Судья показывает белую карточку за положительное поведение или хорошие поступки со стороны футболистов, тренеров и других участников матча.
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