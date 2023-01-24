Сперцян: в матче с «Бунёдкором» старались пробовать новое – то, что от нас хочет тренер

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от матча с «Бунёдкором» (1:0).
«Конечно, всегда важно побеждать — товарищеская это игра или нет. Но тут больше смотрим на саму игру и на что-то новое, что требует тренер. Ивич требует больше контролировать игру, получать мяч между линиями и правильно его принимать. Каждую тренировку мы работаем над линей защиты, линией полузащиты и атакой, и мы примерно понимаем, как и где нам нужно действовать. И конечно, сегодня старались где-то как-то пробовать. Но мы не думали, что будут играть пять защитников, они больше тренировались играть вчетвером, поэтому делали что-то не так, как планировалось. Газон чуть-чуть мешал, но это уже не важно.
Насколько тяжелым получился первый сбор? Сборы всегда тяжёлые. Ничего не сделаешь — только работать, терпеть, чтобы в сезоне чувствовать себя отлично и выигрывать каждую игру", — приводит слова Сперцяна YouTube-канал «Краснодара».
- 25 января 2023
-
00:22
-
00:04
- 24 января 2023
-
23:57
-
23:48
-
23:45
-
23:38
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:13
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
21:55
-
21:45
-
21:42
-
21:33
-
21:32
-
21:22
-
21:05
-
21:05
-
20:52
-
20:45
-
20:39
-
20:35