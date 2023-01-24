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Лука Модрич отклонил предложение «Аль-Насра»

Лука Модрич отклонил предложение «Аль-Насра»
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Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич отказался от предложения «Аль-Насра», сообщает 24sata.

По информции источника, 37-летний футболист поблагодарил клуб из Саудовской Аравии за предложение, однако не принял его, так как рассчитывает завершить карьеру в «Реале». Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложил Модричу контракт, рассчитанный на два с половиной года, с зарплатой более € 40 млн за сезон.

Напомним, ранее игроком «Аль-Насра» стал португальский нападающий Криштиану Роналду. Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии интересуется ещё одним бывшм игроком «Реала» — защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Атлетик» Б — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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