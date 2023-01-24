A Bola: защитник «Бенфики» Конти готов к переходу в «Локомотив»

Защитник «Бенфики» Херман Конти близок к переходу в «Локомотив». Об этом сообщает A Bola. Аргентинец должен перейти в московский клуб на правах свободного агента.
По информации источника, сам футболист дал согласие на переход в стан красно-зелёных и уже приготовился к переезду в Россию
28-летний спортсмен принадлежит «Бенфике» с лета 2018 года, однако большую часть этого времени он провёл в арендах в других командах. Игрок выступал за мексиканский «Атлас», а также бразильские «Баню» и «Америку». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.
После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 13 очков к зимнему перерыву в сезоне.
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