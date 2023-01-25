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Фархад Мошири выставил «Эвертон» на продажу

Фархад Мошири выставил «Эвертон» на продажу
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Владелец «Эвертона» Фархад Мошири выставил клуб на продажу, сообщает Guardian.

Бизнесмен ждёт предложения на сумму более € 565 млн. Он хочет окупить строительство нового стадиона клуба. Сопровождать сделку будет компания Deloitte, которая пока отказалась давать комментарии. Заинтересованность проявили несколько потенциальных покупателей.

«Эвертон» настигла серия неудачных матчей, что привело к акциям протеста со стороны болельщиков. Клуб располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 15 очков в 20 матчах сезона 2022/23, как и «Саутгемптон», который занимает последнее место. В предыдущем матче «Эвертон» уступил в гостях «Вест Хэму», что привело к увольнению тренера Фрэнка Лэмпарда.

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