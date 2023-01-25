Левандовски: Кивёр — настоящий футболист. У него действительно большой потенциал
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Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о польском защитнике лондонского «Арсенала» Якубе Кивёре.
«Это настоящий футболист. Я заметил это во время разминки перед матчем с Нидерландами. Некоторые вещи сложно увидеть на тренировках. Потом я увидела Якуба в игре, и это было невероятно. У Него действительно большой потенциал», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Арсенала».
Напомним, лондонский «Арсенал» объявил о трансфере Кивёра из «Специи» 23 января. В текущем сезоне Серии А Кивёр провёл за «Специю» 17 матчей, в которых получил три жёлтые карточки. На чемпионате мира — 2022 в Катаре 22-летний футболист принял участие во всех четырёх матчах польской команды.
Новость по теме«Арсенал» объявил о переходе защитника «Специи» Якуба Кивёра
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