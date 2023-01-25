Игрок «Аль-Иттифака» Тиссеран: нравится ажиотаж вокруг лиги после переезда Роналду

Игрок «Аль-Иттифака» Марсель Тиссеран поделился впечатлениями от игры в матче с командой Криштиану Роналду.



«Это было непросто. Он выдающийся игрок, мы были немного более сосредоточены, чем обычно, уделяли ему больше внимания. В обороне, несмотря на пропущенный гол и поражение, у нас всё было не так уж плохо.



У Роналду всё ещё есть скорость – не такая, как в 20 лет, но он все еще в отличной физической форме, видно, что он заботится о себе. На определённых отрезках времени Криштиану очень опасен. Он впервые играл со своими новыми товарищами по команде, думаю, быстро адаптируется.



Криштиану Роналду присутствует постоянно, он привлекает внимание. Защитники уделяют ему больше внимания, когда он находится в их зоне. Он оттягивает внимание на себя, мы могли забывать об остальных. Они знали, как воспользоваться пустым пространством, возникавшим благодаря Роналду.



Вокруг нас быстро поднялся ажиотаж. Было волнение, нараставшее по мере приближения игры. Мы чувствовали, что вокруг чемпионата что-то происходит. Сейчас матчи транслируют, и мне это нравится, я надеюсь, что так будет продолжаться и что впереди нас многое ожидает.



Стадионы, как правило, не заполняются – случился эффект Криштиану. За «Аль-Насром» по-прежнему следят, у них довольно много болельщиков, но большую часть времени на трибунах не так много людей», – приводит слова Тиссерана RMC Sport.



Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в матче против «Аль-Иттифака» (1:0) 22 января.

Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре: