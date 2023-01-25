Роналду не перешёл в «Сити» летом 2021 года из-за срыва трансфера Стерлинга в «Барселону»

Стало известно, почему португальский нападающий Криштиану Роналду не перешёл в «Манчестер Сити».
Летом 2021 года сообщалось, что «горожане» были заинтересованы в подписании нападающего, выступавшего на тот момент в «Ювентусе». Однако в итоге португалец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на El Mundo, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не возражал против перехода Роналду. При этом клуб был готов подписать игрока только в случае ухода сразу двух футболистов атаки.
Тем летом состав «горожан» покинул форвард Серхио Агуэро, перешедший в «Барселону». Вингер Рахим Стерлинг тоже был близок к трансферу в каталонский клуб, но стороны не смогли согласовать условия контракта. Это стало причиной срыва перехода Роналду в «Манчестер Сити».
Напомним, в конце прошлого года португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и перешел в саудовский «Аль-Наср».
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:
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