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Семья Месси считает сведения о нежелании игрока продлить контракт с «ПСЖ» ложью от «Барсы»

Семья Месси считает сведения о нежелании игрока продлить контракт с «ПСЖ» ложью от «Барсы»
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У аргентинского нападающего Лионеля Месси нет переговоров по поводу перехода в другой клуб из «ПСЖ».

Как сообщает журналист Марсело Бехлер, нападающий ведёт переговоры только с парижским клубом. Руководство «ПСЖ» оптимистично настроено в вопросе о продлении контракта с Месси.

В окружении Месси считают информацию о нежелании Лео продлевать контракт с «ПСЖ» информационным вбросом со стороны «Барселоны». Сторона игрока надеется в скором времени подписать новый контракт с парижанами.

Источник, близкий к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, сообщает о том, что Месси хочет продлить контракт на год.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах.

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