Семья Месси считает сведения о нежелании игрока продлить контракт с «ПСЖ» ложью от «Барсы»

У аргентинского нападающего Лионеля Месси нет переговоров по поводу перехода в другой клуб из «ПСЖ».



Как сообщает журналист Марсело Бехлер, нападающий ведёт переговоры только с парижским клубом. Руководство «ПСЖ» оптимистично настроено в вопросе о продлении контракта с Месси.



В окружении Месси считают информацию о нежелании Лео продлевать контракт с «ПСЖ» информационным вбросом со стороны «Барселоны». Сторона игрока надеется в скором времени подписать новый контракт с парижанами.



Источник, близкий к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, сообщает о том, что Месси хочет продлить контракт на год.



В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах.

Новость по теме В Саудовской Аравии высказались о возможном приглашении Месси в местный чемпионат

Удивительная история дружбы Месси и Агуэро: