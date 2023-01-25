Семья Месси считает сведения о нежелании игрока продлить контракт с «ПСЖ» ложью от «Барсы»

У аргентинского нападающего Лионеля Месси нет переговоров по поводу перехода в другой клуб из «ПСЖ».
Как сообщает журналист Марсело Бехлер, нападающий ведёт переговоры только с парижским клубом. Руководство «ПСЖ» оптимистично настроено в вопросе о продлении контракта с Месси.
В окружении Месси считают информацию о нежелании Лео продлевать контракт с «ПСЖ» информационным вбросом со стороны «Барселоны». Сторона игрока надеется в скором времени подписать новый контракт с парижанами.
Источник, близкий к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, сообщает о том, что Месси хочет продлить контракт на год.
В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах.
Удивительная история дружбы Месси и Агуэро:
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