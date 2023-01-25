Кокорин: раньше российский чемпионат был действительно хорошего уровня

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался об уровне российского футбола и причинах переезда в Европу.
«Каковы характеристики российского футбола? Раньше это был действительно хороший чемпионат. ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. «Зенит» даже выиграл Суперкубок Европы.
«Зенит» регулярно выступает в Лиге чемпионов и остается хорошей командой, но всё изменилось. Приезжало меньше и меньше иностранных игроков, и это было ненормально для российского футбола. Это было похоже на аномалию для чемпионата.
После нескольких месяцев в «Спартаке» передо мной открылось несколько вариантов в других странах. Для меня это было здорово. Я хотел поиграть в течение карьеры в очень крупных чемпионатах, таких как Италия или Испания.
«Фиорентина» – отличная команда из прекрасного города с великой историей, и я определенно хотел там играть. Я 12 лет играл в России, и мне нужна была смена обстановки.
В Италии нужно быть гораздо более рассудительным, намного больше внимания уделять тактике. В плане физики там очень высокая интенсивность. Это футбол, который я люблю.
Все матчи, будь то против «Ювентуса» или «Лечче», непростые. Я был в Италии два года, и каждая игра была настоящим зрелищем на больших стадионах. Мне это нравится, это отличный чемпионат.
Я мог бы перейти в другие команды, когда был в «Динамо» и «Зените». Это был не самый высокий уровень, но это был хороший уровень. Когда я понял, что уровень чемпионата падает, я понял, что пришло время перейти в другое место. Открыть для себя что-то новое в Европе.
Я не хотел переходить в маленькую команду, потому что у меня были хорошие контракты и я играл на хорошем уровне. Интересовались такие команды, как «Реал Сосьедад». За несколько лет до этого за мной год следил «Арсенал». Если бы я достаточно хорошо сыграл на Евро-2016, думаю, я мог бы перейти, но все пошло не так, как планировалось.
Я думаю, что «Динамо» и «Зенит» – хорошие команды. Я хотел стать чемпионом России, и я им стал», – приводит слова Кокорина Footmercato.
Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней:
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