Кавазашвили: Кокорин — большой мастер, на Кипре он нашёл себя. Возвращаться в РПЛ не нужно

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал дубль нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в матче против «Аполлона» (3:1).



«Кокорин наконец-то нашел себя на Кипре, думаю, что дергаться ему никуда не нужно. Зачем ему возвращаться в РПЛ? Он забивает голы, отдает передачи, зачем ему искать на свою жопу приключения? Сейчас у него все спокойно, главное, что он играет. Кокорин — большой мастер. Кипрский чемпионат не очень сильный, он слабее нашего, но после провала в Италии он играет в футбол, это же прекрасно. Желаю Саше удачи. Сейчас ему нужно наслаждаться футболом и забивать свои голы», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».



Александр Кокорин забил два гола в матче 20-го тура чемпионата Кипра с «Аполлоном». «Арис» победил со счётом 3:1. В первом тайме форвард поразил ворота соперника после грубой ошибки обороны «Аполлона», а во втором реализовал пенальти. Кокорин забил семь мячей в текущем сезоне и поднялся на четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра.