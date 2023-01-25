Сёмин считает Миранчука лидером атаки «Торино»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Также специалист заявил, что в «Аталанте» российскому полузащитнику не оказывали необходимый уровень доверия.
«Миранчук — лидер атакующей игры «Торино». Алексей привык выполнять функции лидера на поле еще в «Локомотиве». Когда ему этого не дают делать, то теряется уверенность.
В «Аталанте» Алексею не доверяли в полном объеме. А в «Торино» тренер сразу сказал, что Миранчук — важный игрок. И это видно на футбольном поле. Я желаю Алексею одного — чтобы до конца сезона не было ни одной травмы», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, «Торино» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Алексей Миранчук сыграл за «Торино» в 13-ти матчах Серии А, на его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача. Миранчук арендован у «Аталанты» до конца сезона 2022/2023.
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