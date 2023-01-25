Тренер «Ариса» Шпилевский рассказал о желании сохранить Кокорина в команде после аренды

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о желании сохранить нападающего Александра Кокорина в команде, а также поделился мнением о его возможном выступлении за сборную России.



«Александр смог бы помочь топ-клубам РПЛ в такой форме? Не знаю, какой сейчас уровень в чемпионате России и интересно ли ему самому туда возвращаться. Это не мне оценивать. Я могу сказать, что сам лично сильно хочу его сохранить в команде. Мы оказываем ему поддержку, он помогает нам, так что это выгодно обеим сторонам. Надеюсь, мы еще надолго продолжим сотрудничество.



Хотим ли мы подписать с ним полноценный контракт, а не арендный? Да, конечно. Пока он у нас временно. Но хотелось бы, чтобы он был здесь на постоянной основе.



Пригодился бы Кокорин сборной России? Это не мне судить. Тренер сборной должен смотреть, какие у него есть варианты. Могу сказать только то, что, если Саша мотивирован и выкладывается на все 100 процентов, как вчера, хотя он может еще лучше, то это 100 процентов футболист большого класса. Это суперклассный игрок», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».



Кокорин находится в аренде в «Арисе», его основной контракт принадлежит итальянской «Фиорентине». Сейчас стороны ведут переговоры о переходе форварда в кипрский клуб на постоянной основе.