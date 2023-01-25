Сенников: адекватная цена за Баринова — € 8-10 млн

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в «Бешикташ».
«У «Бешикташа» есть финансовые возможности, но учитывая какие-то обстоятельства они проявляли интерес и сделали предложение по Баринову. Причем такое, что «Локомотив» вынужден был отказать. Но Дмитрий не стоит 15 миллионов, которые требует «Локомотив». Да, наша сборная сейчас не играет и не была на чемпионате мира, наверное, цена поэтому у него сейчас меньше. Но, в любом случае, Баринов — квалифицированный футболист, и не важно в какой сборной он играет. Баринов все-таки футболист сборной и играл в Лиге Чемпионов, они видели все его возможности.
Да, потом «Бешикташ» повысил цену до 4 миллионов, это уже ближе. Но мне кажется, что адекватная цена за Баринова — 8-10 миллионов евро. Если туркам нужен Дмитрий, а «Локомотиву» деньги, то клубы могут сойтись на какой-то цене. Но у «Бешикташа» рынок широко открыт и у них много вариантов для покупки разных игроков», — приводит слова Сенникова Metaratings.
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