Мбаппе настаивает на подписании хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что его команда должна подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Парижская команда интересовалась 28-летним португальцем ещё в 2022 году, однако недавно, как сообщалось, отказалась от намерений приобрести этого футболиста. По информации журналиста Мартина Блэкберна, одна из главных звёзд «ПСЖ» Килиан Мбаппе надеется, что его клуб будет продолжать борьбу за Силву и предпримет ещё одну попытку осуществить трансфер грядущим летом. «Манчестер Сити», скорее всего, не отпустит Бернарду, если не получит слишком заманчивое предложение.



В 29 встречах нынешнего сезона за «горожан» Бернарду Силва отметился двумя голами и пятью результативными пасами.

Мбаппе повторил скандальный жест Мартинеса с ЧМ-2022. Видеоролик: