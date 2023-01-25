Мюллер сумел договориться с Фликом о невызове в сборную Германии
Поделиться
Форвард сборной Германии и «Баварии» Томас Мюллер договорился с тренером национальной команды Ханси-Дитером Фликом о невызове на мартовские сборы. Об этом сообщает Bayern & Germany.
Стороны пришли к общему мнению не вызывать 33-летнего игрока на мартовские сборы команды, предоставив ему время для отдыха.
Ранее 33-летний Мюллер намекнул на возможное завершение карьеры в сборной Германии после выступления на чемпионате мира 2022 года, на котором немецкая команда не смогла выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Однако затем футболист передумал завершать карьеру.
Мюллер дебютировал в составе бундестим в 2010 году. За сборную Германии Томас в 144 матчах забил 44 гола и отдал 44 ассиста.
Сборная Германии прибыла в Москву. Видеоролик:
Новость по темеТомас Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии
Комментарии
- 25 января 2023
-
07:39
-
07:01
-
07:01
-
06:37
-
05:33
-
05:19
-
04:30
-
04:05
-
03:58
-
03:56
-
03:54
-
03:32
-
03:17
-
03:11
-
02:55
-
02:53
-
02:50
-
02:48
-
02:44
-
02:36
-
02:18
-
02:06
-
02:00
-
00:53
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:29
-
00:28
-
00:22
-
00:04
- 24 января 2023
-
23:57
-
23:48
-
23:45
-
23:38
Партнерский контент