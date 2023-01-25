Мюллер сумел договориться с Фликом о невызове в сборную Германии

Форвард сборной Германии и «Баварии» Томас Мюллер договорился с тренером национальной команды Ханси-Дитером Фликом о невызове на мартовские сборы. Об этом сообщает Bayern & Germany.



Стороны пришли к общему мнению не вызывать 33-летнего игрока на мартовские сборы команды, предоставив ему время для отдыха.

Ранее 33-летний Мюллер намекнул на возможное завершение карьеры в сборной Германии после выступления на чемпионате мира 2022 года, на котором немецкая команда не смогла выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Однако затем футболист передумал завершать карьеру.

Мюллер дебютировал в составе бундестим в 2010 году. За сборную Германии Томас в 144 матчах забил 44 гола и отдал 44 ассиста.

Сборная Германии прибыла в Москву. Видеоролик: