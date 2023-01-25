Киммих — о матче с «Кёльном»: мы снова пропустили гол после стандартного положения

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился комментарием после ничейного результата с «Кёльном» в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
«Нам определённо нужно поговорить о первой половине встречи, особенно с точки зрения подхода и отношения. Мы снова пропустили гол после стандартного положения.
Это часто происходило в первой половине сезона. Это должно прекратиться, как можно скорее. Второй тайм был лучше», — цитирует Киммиха Bayern & Germany.
Отметим, что в этом противостоянии Йозуа спас свою команду от поражения, забив эффектный мяч на 90-й минуте.
«Кёльн» набрал 21 очко и поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Германии нынешнего сезона. Мюнхенская «Бавария» (36) — на первом месте. В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сразится с франкфуртским «Айнтрахтом» 28 января, а «Кёльн» в гостях проведёт матч с «Шальке» 29 января.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом. Видеоролик:
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