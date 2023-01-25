Кассьерра: рядом с Барриосом любой покажется спокойным и тихим

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об одноклубнике Вильмаре Барриосе.
«Ну я тоже такой человек, который может порадоваться, поплясать, попеть. Просто в Вильмаре столько энергии, и она из него настолько бьёт ключом, что рядом с ним любой покажется очень спокойным и тихим (улыбается).
Но вообще это, конечно, большая радость, что наши пути пересеклись здесь, в «Зените». До этого, кстати, мы не были знакомы. А общаться начали незадолго до моего перехода.
Теперь чем больше общаемся, тем теплее становятся наши отношения. Ещё раз скажу: Кучо — это такой сгусток энергии, который очень щедро делится ей со всеми вокруг. Мы же прекрасно дополняем друг друга. Главное, что сейчас нас уже можно назвать очень хорошими друзьями», – приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».
- 25 января 2023
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