Роман Широков назвал главного фаворита бомбардирской гонки РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о гонке бомбардиров в Российской Премьер-Лиге.



«Кто главный фаворит в бомбардирской гонке РПЛ нынешнего сезона? Конечно, Промес, если он будет играть. Единственная проблема, которая может ему помешать, — это пропуск сборов.



Верю ли в Сычевого? Он перешёл в другую команду, пока подстроится под стиль, адаптируется… Промес более стабилен в этом плане.



Будут ли шансы зацепиться за лидерство у Чалова? Да, тем более он сейчас основной нападающий ЦСКА. Обычно во второй половине забивают меньше, но если Чалов сохранит стабильность, то сможет зацепиться за лидерство в гонке. У него моменты возникают в каждом матче, вопрос в том, что он далеко не всё реализует. Поэтому всё будет зависеть от его состояния во втором круге», – приводит слова Широкова «Матч ТВ».