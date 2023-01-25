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Роман Широков назвал главного фаворита бомбардирской гонки РПЛ

Роман Широков назвал главного фаворита бомбардирской гонки РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о гонке бомбардиров в Российской Премьер-Лиге.

«Кто главный фаворит в бомбардирской гонке РПЛ нынешнего сезона? Конечно, Промес, если он будет играть. Единственная проблема, которая может ему помешать, — это пропуск сборов.

Верю ли в Сычевого? Он перешёл в другую команду, пока подстроится под стиль, адаптируется… Промес более стабилен в этом плане.

Будут ли шансы зацепиться за лидерство у Чалова? Да, тем более он сейчас основной нападающий ЦСКА. Обычно во второй половине забивают меньше, но если Чалов сохранит стабильность, то сможет зацепиться за лидерство в гонке. У него моменты возникают в каждом матче, вопрос в том, что он далеко не всё реализует. Поэтому всё будет зависеть от его состояния во втором круге», – приводит слова Широкова «Матч ТВ».

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