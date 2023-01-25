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Кассьерра объяснил, почему за «Зенит» выступать сложнее, чем за «Сочи»

Кассьерра объяснил, почему за «Зенит» выступать сложнее, чем за «Сочи»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему в команде из Санкт-Петербурга выступать сложнее, чем в «Сочи», за который он играл ранее. Форвард назвал «Зенит» гегемоном российского футбола.

«Разница, конечно, колоссальная, да и задачи разные. «Сочи» — замечательный клуб, храню о нем очень тёплые воспоминания.

«Зенит» — на сегодня гегемон и самый большой клуб в России. А четыре чемпионства подряд обязывают с каждым сезоном всё улучшать и улучшать игру. В такой ситуации нельзя позволять себе проигрывать. Надеюсь, мы в нескольких месяцах от завоевания пятого чемпионства подряд и второй звезды на эмблеме.

Поэтому, конечно, во всех футбольных эпизодах, включая конкуренцию за место в составе, в «Зените» гораздо сложнее. С другой стороны, интереснее постараться выиграть эту конкуренцию, найти своё место здесь», — приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».

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