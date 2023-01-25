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«Реал» и «Барселона» зарегистрировали бренд «Эль класико», выиграв спор у Ла Лиги

«Реал» и «Барселона» зарегистрировали бренд «Эль класико», выиграв спор у Ла Лиги
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Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» зарегистрировали бренд «Эль класико», сообщает Sport.es.

Отмечается, что клубы пытались сделать это ещё с 2017 года, однако ранее им отказывали. «Реал» и «Барса» не хотели, чтобы Ла Лига зарабатывала на их противостоянии в ущерб самим командам, поэтому было принято решение защитить свои интеллектуальные права. Отныне оба клуба смогут получать выгоду от товарищеских матчей или открыть совместный бизнес-рынок, используя имидж очных встреч.

Споры о правах на бренд «Эль класико» начались в 2017 году, когда «Реал» и «Барса» выступили против попытки Ла Лиги зарегистрировать его. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обжаловал решение отказать ему в регистрации товарного знака в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Но общий суд Европейского союза отклонил в 2021 году апелляцию, поданную Ла Лигой.

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