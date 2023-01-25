Функционер Лепсая: сравнения с Жиго ― аванс для Дуарте. Рано говорить, что он его заменит

Известный спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая высказался о сравнении новичка «Спартака» Алексиса Дуарте с экс-защитником красно-белых Самуэлем Жиго, ныне выступающим за «Марсель».
«Сравнения с Жиго ― большой аванс для Дуарте. Жиго был одним из лучших центральных защитников в РПЛ. Он влюбил в себя не только спартаковцев, но и других фанатов. Помимо игровых качеств, у него же был и очень страстный характер. Жиго — сильная личность с невероятной харизмой. Рано говорить, что Дуарте станет заменой. Если говорить об игровых качествах, то Жиго — это атлет, машина. Дуарте — парень щуплый, он ещё формируется.
Сейчас в основе одна позиция железно занята Джикией. Что касается его напарника, то при существующей обойме в «Спартаке» Дуарте начнёт сезон в основе. У него сейчас будет время познакомиться с коллективом, адаптироваться, понять вообще, куда он попал», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 января 2023
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