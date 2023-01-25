Дьяков: если Дзюбу заинтересуют финансы, то он может поехать в Китай или МЛС

Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался по поводу ситуации Артёма Дзюбы, который находится в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Адана Демирспор». Ранее СМИ писали об интересе к Дзюбе со стороны московского «Торпедо».

«Дзюба — игрок высокого уровня. Почему он не может найти себе клуб? Не знаю, наверное, что-то его не устраивает, какие-то запросы команды не удовлетворяют. Тут остаётся только догадываться, но меня удивляет, что такой сильный игрок остаётся без команды. Почему так происходит – непонятно.



С другой стороны, система российского футбола очень изменилась за последние пять-семь лет. Преимущественно берут молодых футболистов, и даже Дзюба, который один из лучших нападающих в истории российского футбола, который много чего выиграл, до сих пор без клуба. Суровое время и годы, но мне кажется, что он пригодился бы любой команде. Не только тем, кто борется за выживание, но и тем, кто претендует на высокие места.



Да, сборы уже идут, многие уже укомплектовали свои команды. Не знаю, стоит ли нам ждать Дзюбу в каком-нибудь российском клубе. Сейчас конец февраля, возможно, он ждёт каких-то более выгодных предложений, может быть, откуда-то из-за границы. Главное — не пересидеть и не переждать, а то потом тяжело будет, ведь у него и так, можно сказать, полугода в футболе не было. Мало игрового времени, поэтому практика нужна. Если до лета он останется без команды, то у него будет потерян целый футбольный сезон.



Если Дзюбу заинтересуют финансы, то он может поехать в Китай, МЛС или ещё куда-то. Но срываться непонятно куда на закате карьеры — зачем? При этом многие элитные футболисты едут играть в Дубай или в США, Криштиану сейчас играет в Саудовской Аравии. Поэтому если будет выгодное предложение, то можно попробовать и такой вариант. Может, там не такой сильный уровень, но главное — играть в футбол и получать от этого удовольствие, в его случае», – приводит слова Дьякова Metaratings.

Напомним, в чемпионате Турции Дзюба успел провести пять матчей и забить один гол, однако в ноябре 2022 года Артём и «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.