El Periodico: полиция обнаружила доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании

Полиция обнаружила доказательства вины экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании девушки в ночном клубе, сообщает El Periodico.



Отмечается, что один из патрульных записал на нательную камеру первые слова молодой женщины после предполагаемого преступления, которая утверждала, что Алвес её изнасиловал. На кадрах можно увидеть «плачущую и нервную женщину». Позже её доставили в больницу для осмотра судмедэкспертом. У потерпевшей были обнаружены травмы, которые могли быть связаны с борьбой, и следы семенной жидкости. Экспертиза также нашла отпечатки пальцев, которые подтверждают версию потерпевшей и отрицают заявления Алвеса.



Ранее бразилец нанял адвоката Кристобаля Мартелла. Он считается одним из лучших юристов в Испании. Мартелл представлял интересы аргентинского нападающего Лионеля Месси, семьи экс-защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля, экс-президента «Барселоны» Хосепа Луиса Нуньеса, а также самого клуба по делу о переходе Неймара в «ПСЖ».



39-летний футболист может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет.